Нижегородские предприятия в 2019 году увеличили промпроизводство на 4,3% Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Индекс промышленного производства за январь - декабрь 2019 года в Нижегородской области составил 104,3%. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

Он добавил, что показатель индекса на 1,9 процентный пункт (п.п.) выше среднего по России.

По словам Глеба Никитина, нижегородские обрабатывающие предприятия увеличили производство на 5,2% (на 0,9 п.п. больше, чем в 2018 году).

Согласно данным Нижегородстата, наибольший рост показали такие отрасли, как производство изделий из кожи (рост на 33,4%), машин и оборудования (+28,5%), прочих транспортных средств (+26%), изделий из дерева и пробки (21,5%), кокса и нефтепродуктов (+16,4%), электрического оборудования (14,5%), химических продуктов (13,7%).

"Одна из причин роста выпуска обрабатывающих отраслей – открытие новых производств. По сути, был дан старт нескольким инновационным перспективным направлениям в промышленности", - отметил губернатор.

Вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин добавил, что еще одним фактором роста промышленного производства в регионе является повышение производительности труда, участие наших предприятий в нацпроекте "Производительность труда и поддержка занятости".

"Нижегородские компании стали более конкурентоспособными, что позволило им получить дополнительные заказы. Например, для атомной промышленности объем контрактов в 2019 году составил порядка 19 млрд рублей, что почти вдвое больше, чем в 2018 году (8,9 млрд рублей)", - пояснил он.

Напомним, что с начала 2019 года по решению Глеба Никитина Нижегородская область начала работу по нацпроекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".