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Бизнес

НБД-Банк предоставил кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций на 1,3 млрд рублей

28 января 2020 10:30  [494] Бизнес
НБД-Банк предоставил кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций на 1,3 млрд рублей

НБД-Банк предоставил кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций на 1,3 млрд рублей

НБД-Банк предоставил кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций на 1,3 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба банка.

НБД-Банк подвел итоги работы с региональными гарантийными организациями (РГО) в рамках Национальной гарантийной системы в 2019 году. НБД-Банк активно сотрудничает с региональными гарантийными организациями Владимирской, Ивановской, Кировской, Нижегородской, Пензенской областей, Республик Марий Эл, Мордовия и Чувашия.

Цель работы РГО - предоставление доступа к кредитованию субъектов МСП своего региона с недостаточным залоговым обеспечением в рамках Национальной гарантийной системы.

За 2019 год НБД-Банк получил 105 поручительств на общую сумму 695 млн рублей, что позволило выдать кредиты предпринимателям на сумму 1,3 млрд рублей. Рост объема выданных поручительств за пределами Нижегородской области составил 280% и на 316% вырос объем выданных кредитов под такие поручительства.

В Нижегородской области рост объема выданных поручительств составил 280% и на 229% вырос объем выданных кредитов под поручительство. Также увеличился и лимит на поручительства от региональных гарантийных организаций, он составляет 899 млн рублей. В прошедшем году в рамках сотрудничества с Корпорацией МСП НБД-Банк предоставил три кредита на сумму 144 млн рублей.

"Развитие сотрудничества банков с региональными организациями является залогом успеха функционирования Национальной гарантийной системы. НБД-Банк проводит планомерную работу над расширением сотрудничества с РГО на региональном уровне на территории операций банка, создавая новые возможности для получения банковского финансирования региональным субъектам малого и среднего предпринимательства. Значительный рост выдачи кредитов с использованием поручительств РГО демонстрирует востребованность среди клиентов банка такой модели работы", - прокомментировал итоги работы начальник управления корпоративных финансов и клиентов ПАО "НБД-Банк" Евгений Максаков.

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