Подготовка к дорожно-ремонтной кампании началась в Нижегородской области Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Подготовка к дорожно-ремонтной кампании началась в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.



Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил заключить контракты по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в конце 2019 года, чтобы у подрядчиков было время распределить свои силы и технику. На дорогах, где помимо ремонта покрытия, необходимо расчистить обочины и придорожные полосы от выросших там деревьев и кустарников, подрядные организации приступили к работам уже в январе.

"На некоторых дорогах, проходящих около сельских населенных пунктов, износ асфальто-бетонного полотна составляет почти 90%. Именно их мы в приоритетном порядке включали в план ремонта. По этим дорогам ежедневно ездят жители сел и деревень, они ведут к работающим агропредприятиям", - сказал Глеб Никитин.

"Как пример, подъезды к селу Ожгибовка от села Большое Андросово и от села Столбищи в Пильнинском районе. Дорога соединяет три населенных пункта, в которых проживают около 600 человек. Здесь работает средняя школа и социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, пожарное депо и почта", - добавил он.

В рамках национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" эти участки длиной 3,34 км и 5,5 км включены в программу ремонтных работ на 2020 год. В январе подрядная организация приступила к расчистке от кустарника придорожной полосы площадью более 4 га. Она необходима для обеспечения безопасности дорожного движения и предотвращения аварийных ситуаций.

Основные работы подрядчик намерен начать в апреле-мае, после наступления благоприятных погодных условий. Срок завершения ремонта по контракту - 30 сентября 2020 года.

Ранее Глеб Никитин отмечал, что задача регионального минтранса - с одной стороны, в рамках своей компетенции обеспечить подрядчикам условия для работы, а с другой - жестко контролировать качество ремонта. Напомним, согласно условиям контракта, гарантия на отремонтированные по нацпроекту дороги составляет в среднем пять лет.