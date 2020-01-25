Последние новости рубрики Общество
28 января 2020 11:32  [73] Нижегородская область примет региональные отборочные туры нового сезона клуба "Золотая шайба"
28 января 2020 11:27  [87] Пассажиров с подозрением на коронавирус будут направлять из нижегородского аэропорта в больницу № 2
28 января 2020 10:55  [111] Нижегородские пенсионеры и льготники могут получить у правительства информацию о правовой помощи
28 января 2020 10:40  [157] Подготовка к дорожно-ремонтной кампании началась в Нижегородской области
28 января 2020 10:09  [222] Нижегородские предприятия в 2019 году увеличили промпроизводство на 4,3%
28 января 2020 09:58  [569] Эпидпорог по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Нижнем Новгороде превышен на 11%
27 января 2020 17:46  [946] Единый Урок памяти в рамках акции "Блокадный хлеб" прошел в школах региона 27 января
27 января 2020 17:25  [654] Торжественный прием ветеранов Великой Отечественной войны - жителей блокадного Ленинграда прошел в Нижнем Новгороде
27 января 2020 17:22  [698] Многодетные семьи смогут получить жилищный сертификат по инициативе Глеба Никитина
27 января 2020 17:04  [632] Перелеты из Нижнего Новгорода в Китай отменены из-за коронавируса
Общество

Нижегородская область примет региональные отборочные туры нового сезона клуба "Золотая шайба"

28 января 2020 11:32  [73] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область примет региональные отборочные туры нового сезона соревнований в рамках Всероссийского турнира среди юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Региональные отборочные туры для участия во II Кубке полномочного представителя президента в ПФО также состоятся в Башкортостане, Татарстане и Пензенской области.

В пресс-службе уточнили, что в регионах Приволжского федерального округа проводятся соревнования в рамках Всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова.

Планово реализуются графики муниципального и регионального этапов сезона 2019/2020 годов в трех возрастных группах, а также для сельских, студенческих и женских команд.

Проект поддержки детского и юношеского хоккея в регионах округа идет под патронатом полпреда в ПФО Игоря Комарова. Цель проекта – максимально расширить охват детей и подростков занятиями этим видом спорта, обеспечить достойный уровень материально-технической базы проведения соревнований.

В текущем году в турнирах проекта "Золотая шайба" примут участие более 1 300 команд (сезон 2018/2019 годов – 1 281 команда) в трех возрастных группах: старшая (2005-2006 г.р.), средняя (2007-2008 г.р.), младшая (2009-2010 г.р.).

Для сельских команд уже в феврале 2020 года организованы Всероссийские финалы в Республике Башкортостан (для старшей возрастной группы) и в Волгоградской области (для средней возрастной группы). Лучшие городские команды юношей всех возрастных категорий отправятся на Всероссийские соревнования в Сочи, которые пройдут с конца февраля по март текущего года.

СПРАВКА:
Проект "Золотая шайба" в Приволжском федеральном округе в сезоне 2019/2020 годов организован при поддержке Госкорпорации "Ростех", холдинга "Вертолеты России", регионов ПФО, ООО "Сладкая жизнь", ООО "ТНС Энерго Пенза", ООО "Самара Транс Строй", ОАО "Объединенная химическая компания "Уралхим", ООО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph