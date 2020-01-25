Нижегородская область примет региональные отборочные туры нового сезона клуба "Золотая шайба" Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нижегородская область примет региональные отборочные туры нового сезона соревнований в рамках Всероссийского турнира среди юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова. Об этом сообщает пресс-служба полномочного представителя президента РФ в ПФО.

Региональные отборочные туры для участия во II Кубке полномочного представителя президента в ПФО также состоятся в Башкортостане, Татарстане и Пензенской области.

В пресс-службе уточнили, что в регионах Приволжского федерального округа проводятся соревнования в рамках Всероссийского турнира юных хоккеистов "Золотая шайба" имени А.В.Тарасова.

Планово реализуются графики муниципального и регионального этапов сезона 2019/2020 годов в трех возрастных группах, а также для сельских, студенческих и женских команд.

Проект поддержки детского и юношеского хоккея в регионах округа идет под патронатом полпреда в ПФО Игоря Комарова. Цель проекта – максимально расширить охват детей и подростков занятиями этим видом спорта, обеспечить достойный уровень материально-технической базы проведения соревнований.

В текущем году в турнирах проекта "Золотая шайба" примут участие более 1 300 команд (сезон 2018/2019 годов – 1 281 команда) в трех возрастных группах: старшая (2005-2006 г.р.), средняя (2007-2008 г.р.), младшая (2009-2010 г.р.).

Для сельских команд уже в феврале 2020 года организованы Всероссийские финалы в Республике Башкортостан (для старшей возрастной группы) и в Волгоградской области (для средней возрастной группы). Лучшие городские команды юношей всех возрастных категорий отправятся на Всероссийские соревнования в Сочи, которые пройдут с конца февраля по март текущего года.

СПРАВКА:

Проект "Золотая шайба" в Приволжском федеральном округе в сезоне 2019/2020 годов организован при поддержке Госкорпорации "Ростех", холдинга "Вертолеты России", регионов ПФО, ООО "Сладкая жизнь", ООО "ТНС Энерго Пенза", ООО "Самара Транс Строй", ОАО "Объединенная химическая компания "Уралхим", ООО "Марийский целлюлозно-бумажный комбинат".