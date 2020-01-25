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Общество

Число краж канализационных люков снизилось в Нижнем Новгороде

28 января 2020 12:11  [89] Общество

Число краж водопроводных и канализационных люков снизилось в Нижнем Новгороде. Как сообщил начальник центральной диспетчерской службы АО "Нижегородский водоканал" Александр Ширяев, аварийно-восстановительная бригада оперативно выезжает по каждому обращению.

"Если осмотр места показывает, что колодец обслуживается Нижегородским водоканалом, новая крышка устанавливается в течение суток. Колодец, принадлежащий сторонней компании, наши сотрудники огораживают, закрывают подручными материалами, после чего информация об открытом люке передается владельцу сетей", - пояснил он.

Проверки, проведенные по фактам пропажи люков в 2019 году, показали, что 360 крышек были украдены. В 2018 году этот показатель превышал 600.

"Сейчас в газонах Нижегородский водоканал все чаще устанавливает пластиковые люки, которые не представляют ценности для злоумышленников. Кроме того, помогла разъяснительная работа, проводимая с сотрудниками пунктов приема лома. Результат – сокращение количества краж в два раза по сравнению с 2018 годом", - сказал Александр Ширяев.

В водоканале напомнили, что если на колодце отсутствует крышка, необходимо обращаться по круглосуточному номеру центральной диспетчерской служб: 246-99-99. Также отправить заявку можно на официальном сайте компании vodokanal-nn.ru в разделе "Сообщить о проблеме".

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