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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил законодательно закрепить право нижегородцев на распределение бюджета. Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.
Соответствующие поправки по инициативе губернатора предполагается внести в Устав Нижегородской области.
"Президент России Владимир Путин в послании Федеральному собранию подчеркнул, что "сильную, благополучную, современную Россию мы сможем построить только на основе безусловного уважения к мнению людей". Считаю необходимым закрепить в Уставе Нижегородской области гарантии по обеспечению финансирования проектов инициативного бюджетирования в региональном бюджете. Голосуя за тот или иной проект, жители должны быть уверены, что их воля будет выполнена", - сказал Глеб Никитин.
"Только в рамках проектов "Вам решать" и "GolosZa" в 2019 году в Нижегородской области проголосовали более 380 тысяч человек. Это яркий показатель готовности людей брать на себя ответственность за распределение бюджетных средств. Вскоре жители уже увидят результаты своего выбора в виде реализованных проектов. Сейчас очень важно поддержать это направление", - добавил глава региона.
Напомним, что Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) включило нижегородский проект "Вам решать" в число практик устойчивого развития. Информация о проекте партисипаторного бюджетирования, инициированном главой региона Глебом Никитиным, размещена на платформе "Смартека".
Ранее сообщалось, что более 30 регионов России обозначили готовность перенять опыт Нижегородской области по реализации проекта "Вам решать".
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