Владимир Путин утвердил новый президиум Госсовета РФ Политика

Фото: с сайта администрации президента РФ

Президент Владимир Путин утвердил новый президиум Госсовета РФ. Об этом сообщается на портале правовой информации.

Президиум Госсовета утвержден в следующем составе:

губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов

губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров

глава Кабардино-Балкарской Республики Казбек Коков

губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко

губернатор Тверской области Игорь Руденя

губернатор Алтайского края Виктор Томенко

глава Республики Башкортостан Радий Хабиров

губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Отметим, что в августе прошлого года губернатор Нижегородской области Глеб Никитин входил в состав президиума Государственного совета Российской Федерации. Кроме Глеба Никитина тогда в состав президиума входили: губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, глава Северной Осетии-Алании Вячеслав Битаров, губернатор Брянской области Александр Богомаз, губернатор Омской области Александр Бурков, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, глава Якутии Айсен Николаев, губернатор Ненецкого автономного округа Александр Цыбульский. Теперь же состав президиума Госсовета полностью обновился.

Напомним, что в декабре 2018 года Владимир Путин назначил Глеба Никитина руководителем рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы".