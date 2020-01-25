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Политика

Глеб Никитин предложил создать Региональный совет

28 января 2020 13:39  [148] Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать Региональный совет. Соответствующие поправки к Уставу Нижегородской области внесены на рассмотрение в Заксобрание региона. Ближайшее заседание, где будет рассмотрен проект закона, состоится 30 января 2020 года.

Документом предлагается создать Региональный совет, который должен способствовать "согласованному функционированию и взаимодействию органов государственной власти области и органов местного самоуправления для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, проживающего на территории Нижегородской области".

Региональный совет сформирует и возглавит губернатор. В его состав войдут представители Законодательного собрания, правительства, главы местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, а также иные лица по решению главы региона.

Напомним, 27 января 2020 года президент Владимир Путин утвердил новый президиум Госсовета РФ.

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