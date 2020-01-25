Изменения в Устав Нижегородской области: предлагается упразднить должность вице-губернатора Политика

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин внес в Заксобрание региона поправки к Уставу Нижегородской области. Ближайшее заседание, где будет рассмотрен проект закона, состоится 30 января 2020 года.

Законопроектом предусмотрено, что высшим исполнительным органом государственной власти в области остаётся правительство, а высшим должностным лицом и председателем правительства — губернатор.

При этом в новой редакции устава отсутствует должность вице-губернатора, но вводятся должности первых заместителей губернатора (первых заместителей может быть несколько). Отметим, что сейчас вице-губернатором региона является Евгений Люлин.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что принятие предлагаемых поправок к Уставу области призвано обеспечить подготовку к реформированию системы публичной власти на территории Нижегородской области.

Кроме того, Глеб Никитин предложил создать Региональный совет, о чем также сообщается в проекте поправок к Уставу области.