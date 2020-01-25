Дороги Приокского района Нижнего Новгорода отремонтируют на средства, сэкономленные в рамках нацпроекта "БКАД" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Сэкономленные на торгах в рамках проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" средства Нижнего Новгорода направят на ремонт дорог Приокского района. Об этом сообщил директор департамента дорожного хозяйства администрации Нижнего Новгорода Александр Герасименко на заседании комиссии Гордумы по транспорту и связи 28 января 2020 года.

Экономия по результатам торгов, где выбирались подрядчики, составила более 42 млн рублей. Какие именно улицы станут ремонтировать, будут определены департаментом и согласованы с администрацией районов и депутатами думы Нижнего Новгорода.

Всего в этом году будет отремонтировано 24 участка улично-дорожной сети протяженностью 23,3 км и площадью 310,4 тысяч кв.м. Это – восемь улиц в Советском районе, четыре – в Автозаводском, по три – в Нижегородском и Сормовском, по две в Ленинском, Канавинском и Московском.

Ремонтом дорог в Автозаводском и Ленинском районах займется ООО "Автобелстрой", в Канавинском и Московском районах - ООО "ТЕХСТРОЙ", в Нижегородском и Советском районах - ООО "Русский бизнес Концерн – РУБИКОН", также в Советском - ООО Корпорация "Стройинвест", в Сормовском районе - ООО "ЭЙДОС".

Снижение стоимости контрактов составила: в Автозаводском и Ленинсом районах – 15,50%, в Канавинском и Московском – 10,55% в Нижегородском и Советском – 2,50%, в Сормовском – 8% и в Советском районе – 5,5%.

На реализацию программы в 2020 году выделено 494,8 млн рублей, из них 464 млн рублей – из федерального бюджета.

По словам Александра Герасименко, все дороги будут отремонтированы к лету. В том числе, будет нанесена разметка термопластиком.