Воротынский район Нижегородской области переходит на раздельный сбор мусора Общество

Фото: правительство Нижегородской области

Воротынский городской округ заканчивает переход на раздельный сбор мусора. Об этом на оперативном совещании губернатору Нижегородской области Глебу Никитину доложил заместитель главы региона Андрей Харин.

За переход на раздельный сбор твердых коммунальных отходов жители многоквартирных домов проголосовали на общих сборах МКД, по инициативе жителей частного сектора соответствующее постановление о раздельном сборе ТКО издал муниципалитет.

Сейчас в Воротынце установлены контейнеры для раздельного сбора мусора, завершается их установка в других населенных пунктах городского округа. Муниципальные власти решают с региональным оператором вопрос о внесении изменений в платежки. Глеб Никитин призвал ускорить этот процесс.

"Люди, которые проголосовали за раздельный сбор мусора, должны увидеть эффект от принятого ими решения уже в ближайшей платежке", - подчеркнул глава региона.

Напомним, 1 августа 2019 года в регионе начался первый этап перехода на раздельный сбор отходов. Сейчас организован отдельный вывоз пластика. А с 1 января 2020 года планируется, что раздельный сбор ТКО на территории региона будет осуществляться уже в отношении сразу нескольких фракций - пластика, бумаги, стекла, металла и текстиля.

Ранее Нижегородская служба по тарифам первой в России установила тариф на раздельный сбор отходов. Стоимость рассчитана для всех 9-ти тарифных зон области. В Нижнем Новгороде, тариф на "желтый" контейнер установлен в размере 506,58 рублей за кубометр, что на 20% ниже действующего тарифа, который составляет 632,39 рубля.

Новые площадки для раздельного сбора мусора установили в Советском районе в январе этого года.