Последние новости рубрики Бизнес
29 января 2020 11:22  [79] Обновленный Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" откроется в Дзержинске
29 января 2020 10:15  [291] "ЛУКОЙЛ" стал призером областного конкурса на соискание премии им.Кулибина
29 января 2020 09:14  [872] Прокуратура внесла представление трем застройщикам в Нижегородской области
28 января 2020 16:52  [893] Новое 100-метровое здание вместо элеватора: "НКХП-Девелопмент" опубликовал концепцию реконструкции мукомольного комплекса Башкирова
28 января 2020 15:19  [272] Банк "Открытие" стал генеральным партнером Югорского лыжного марафона-2020
28 января 2020 13:45  [688] Нижегородские власти просят промышленников вносить предложения по развитию инвестклимата
28 января 2020 12:46  [693] Банк "Открытие" обновил логотип
28 января 2020 11:16  [598] Россельхознадзор проводит проверку по факту обнаружения в куриных яйцах нижегородского производителя антибиотиков
28 января 2020 10:30  [988] НБД-Банк предоставил кредитов под поручительства региональных гарантийных организаций на 1,3 млрд рублей
28 января 2020 09:23  [853] РЖД входит в список должников по теплоэнергии перед ЭнергосбыТ Плюс
Бизнес

Обновленный Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" откроется в Дзержинске

29 января 2020 11:22  [79] Бизнес

Обновленный Центр обслуживания клиентов (ЦОК) компании "ТНС энерго НН" откроется в Дзержинске 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадь нового центра составляет 633 кв.м. "Теперь у потребителей электроэнергии появится возможность быстро и качественно получить услуги в сфере энергосбытовой деятельности", - говорится в сообщении.

Планировка нового офиса выполнена с учетом приема и обслуживания как физических, так и юридических лиц. Клиентский зал оборудован операционной стойкой для одновременного приема шести посетителей, имеется касса приема платежей для юридических лиц, удобные зоны ожидания и места для работы с документами, установлены терминалы для передачи показаний и оплаты квитанции за электроэнергию с помощью банковских карт.

В пресс-службе отметили, что особое внимание при реализации проекта по модернизации центров обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", в том числе в городе Дзержинске, направлено на обеспечение условий для беспрепятственного посещения офиса маломобильными гражданами и гражданами с ограниченными возможностями здоровья: установлен пандус с защитными ограждениями и вспомогательными поручнями, площадка входа и пандуса покрыта противоскользящей плиткой, ширина входных дверных проемов —1,8 м, что позволяет проехать инвалидной коляске, на въезде перед пандусом установлена кнопка "вызова" (помощи).

Возле клиентского офиса предусмотрена зона парковки с 10 парковочными местами, в том числе с машиноместом для маломобильных граждан.

ЦОК расположен по адресу ул. Урицкого, д. 10А в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, а также в 10 минутах ходьбы от центра города — площади Дзержинского и таких значимых объектов города, как администрации города Дзержинска, ДК "Химиков", стадиона "Химик".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph