Обновленный Центр обслуживания клиентов "ТНС энерго НН" откроется в Дзержинске Бизнес

Обновленный Центр обслуживания клиентов (ЦОК) компании "ТНС энерго НН" откроется в Дзержинске 10 февраля. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Площадь нового центра составляет 633 кв.м. "Теперь у потребителей электроэнергии появится возможность быстро и качественно получить услуги в сфере энергосбытовой деятельности", - говорится в сообщении.

Планировка нового офиса выполнена с учетом приема и обслуживания как физических, так и юридических лиц. Клиентский зал оборудован операционной стойкой для одновременного приема шести посетителей, имеется касса приема платежей для юридических лиц, удобные зоны ожидания и места для работы с документами, установлены терминалы для передачи показаний и оплаты квитанции за электроэнергию с помощью банковских карт.

В пресс-службе отметили, что особое внимание при реализации проекта по модернизации центров обслуживания клиентов "ТНС энерго НН", в том числе в городе Дзержинске, направлено на обеспечение условий для беспрепятственного посещения офиса маломобильными гражданами и гражданами с ограниченными возможностями здоровья: установлен пандус с защитными ограждениями и вспомогательными поручнями, площадка входа и пандуса покрыта противоскользящей плиткой, ширина входных дверных проемов —1,8 м, что позволяет проехать инвалидной коляске, на въезде перед пандусом установлена кнопка "вызова" (помощи).

Возле клиентского офиса предусмотрена зона парковки с 10 парковочными местами, в том числе с машиноместом для маломобильных граждан.

ЦОК расположен по адресу ул. Урицкого, д. 10А в шаговой доступности от остановок общественного транспорта, а также в 10 минутах ходьбы от центра города — площади Дзержинского и таких значимых объектов города, как администрации города Дзержинска, ДК "Химиков", стадиона "Химик".