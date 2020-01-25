Нижегородские депутаты утвердили передачу еще 19 квартир для детей сирот Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Депутаты Думы Нижнего Новгорода утвердили еще 19 квартир для детей сирот, передаваемых из собственности Нижегородской области, в муниципальную собственность Нижнего Новгорода. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании 29 января 2020 года.

Список адресов по предоставлению жилья детям-сиротам:

Московский район, пр. Героев, д.31, кв.118;

Автозаводский район, п.Мостоотряд, д.25, кв.1;

Приокский район, ул.Полевая, д.10А, кв.30;

Приокский район, ул.Кащенко, д.21, кв.15;

Канавинский район, ул.Гороховецкая, д.58а, кв.3;

Автозаводский район, ул.Заслонова, д.1, кв.9;

Ленинский район, ул.Героя Попова, д.6, кв.69;

Сормовский район, ул.Мокроусова, д.13, кв.13;

Сормовский район, ул.Светлоярская, д.12, кв.16;

Автозаводский район, ул.Бубнова, д.7, кв.65;

Канавинский район, ул.Зеленодольская, д.52, кв.11;

Московский район, ул.Баранова, д.3, кв.91; -

Московский район, пр-кт Героев, д.50, кв.8;

Канавинский район, ул.Путейская, д.8а, кв.3;

Канавинский район, ул.Путейская, д.21, кв.1;

Автозаводский район, ул.Лескова, д.62А, кв.17;

Сормовский район, ул.Федосеенко, д.99, кв.32;

Сормовский район, ул.Зайцева, д.3, кв.75; -

Сормовский район, ул.Никиты Рыбакова, д.4, кв.1.

Инициатор передачи: министерство социальной политики Нижегородской области.

В декабре прошлого года ключи от квартир доме № 42 по улице Волжской Сормовского района получили 32 человека, которые являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей.

Ситуация в целом по городу

Ранее нижегородские депутаты оценили темпы обеспечения жильем детей-сирот как неудовлетворительные.

По данным департамента образования, в настоящее время обеспечению жилыми помещениями на территории Нижнего Новгорода в общей сложности подлежат 1103 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Основания для обеспечения жильем наступили у 665 человек: 542 человека находятся в возрасте от 18 до 23 лет, 123 человека – старше 23 лет. В настоящее время в отношении 86 человек имеются вступившие в законную силу решения судов об обязании администрации Нижнего Новгорода предоставить жилые помещения по договорам специализированного найма.

Напомним, постоянная комиссия городской Думы по социальной политике во время выездного совещания осмотрела 12 квартир, приобретенных для детей-сирот Нижнего Новгорода в Кстово. Причем, ключи от квартир, предназначенных для этих детей, были переданы региональному министерству социальной политики еще в декабре 2018 года.

Предварительно на 2020 год запланирована сумма на приобретение 163 жилых помещений, в 2021 году 179 жилых помещений.