Десять клиентов "ТНС энерго НН" получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году Общество

Десять клиентов "ТНС энерго НН" получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.

ПАО "ТНС энерго НН" подвело итоги финального этапа акции "Свет - в подарок или год - без хлопот". По итогам акции 10 сертификатов на бесплатное энергопотребление номиналом 12 тысяч рублей получат владельцы следующих лицевых счетов:

522062028935

522062042963

522053012748

522062011945

527011006094

521061012619

522041052029

522011004429

522032004081

521011000102

"Победители будут лично уведомлены о выигрыше. Церемония вручения сертификатов состоится 7 февраля 2020 года. О времени и месте проведения мероприятия победители будут проинформированы дополнительно", - сообщает "ТНС энерго НН".

В пресс-службе напомнили, что 10 лицевых счетов-победителей акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" были отобраны из 447 622 лицевых счетов клиентов компании, которые добросовестно, своевременно и в полном объеме оплачивают счет за электроэнергию.