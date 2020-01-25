Десять клиентов "ТНС энерго НН" получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба компании.
ПАО "ТНС энерго НН" подвело итоги финального этапа акции "Свет - в подарок или год - без хлопот". По итогам акции 10 сертификатов на бесплатное энергопотребление номиналом 12 тысяч рублей получат владельцы следующих лицевых счетов:
522062028935
522062042963
522053012748
522062011945
527011006094
521061012619
522041052029
522011004429
522032004081
521011000102
"Победители будут лично уведомлены о выигрыше. Церемония вручения сертификатов состоится 7 февраля 2020 года. О времени и месте проведения мероприятия победители будут проинформированы дополнительно", - сообщает "ТНС энерго НН".
В пресс-службе напомнили, что 10 лицевых счетов-победителей акции "Свет – в подарок или год – без хлопот" были отобраны из 447 622 лицевых счетов клиентов компании, которые добросовестно, своевременно и в полном объеме оплачивают счет за электроэнергию.
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