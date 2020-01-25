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Общество

Дорогу к домам по ул.Касьянова приняли в собственность Нижнего Новгорода

29 января 2020 11:56  [108] Общество

Фото: Яндекс.Карты

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Дорогу к домам по ул.Касьянова приняли в собственность города. Об этом сообщает корреспондент, присутствующий на заседании Думы Нижнего Новгорода 29 января 2020 года.

Напомним, что речь идёт о проезде к жилым домам №№ 8, 10 и 12. Протяженность дороги составляет 450 метров. Она была построена в 2019 году.

Передача дороги в собственность города необходима для выделения средств из бюджета Нижнего Новгорода на ее содержание. Раньше дорога принадлежала застройщику.

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