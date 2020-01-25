Земельный участок в Советском районе передали центру соцпомощи детям "Журавушка"

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Земельный участок в Советском районе передали областному центру социальной помощи семьям и детям "Журавушка". Решение было принято на заседании Думы Нижнего Новгорода 29 января 2020 года.
Земельный участок площадью почти 2 тысячи кв.м. расположенный по адресу: пл. Советская, у дома № 3 по обращению министерства имущественных и земельных отношений Нижегородской области предоставлен центру "Журавушка" для использования в уставных целях учреждения.
Отметим, что уникальный центр социальной адаптации и реабилитации детей был открыт в феврале 2004 года по адресу: ул. Богородского, 3, корп.2 (рядом с пл. Советской). По всей видимости, с передачей нового земельного участка центру – произойдет его расширение.
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