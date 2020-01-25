"Реквием" Дж. Верди прозвучал в нижегородском оперном театре в память о жертвах блокады Ленинграда Культура и отдых

Фото: Кирилл Мартынов

"Реквием" Джузеппе Верди прозвучал в нижегородском государственном академическом театре оперы и балета им. А.С. Пушкина в память о жертвах блокады Ленинграда. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Премьера состоялась 29 января 2020 года. Ее посетил глава региона Глеб Никитин. Как отметил глава региона, "Реквием" Верди стал важным продолжением Дней памяти блокады Ленинграда в Нижнем Новгороде.

"В зале чувствовалось, насколько созвучно это произведение событиям того времени. Блокада коснулась миллионов российских семей и стала общенациональной трагедией. президент России Владимир Путин сейчас уделяет особое внимание сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне. Искусство становится важной частью этой работы и позволяет помнить правду о самых страшных страницах истории", - сказал Глеб Никитин.

На премьеру пришли и ветераны-блокадники, которых губернатор пригласил во время приема в Усадьбе Рукавишниковых в День снятия блокады Ленинграда. На сцену вышли более 100 участников: солисты, хор, оркестр театра. Кроме Нижнего Новгорода "Реквием" также был исполнен в Москве, Санкт-Петербурге, Красноярске и Новосибирске.

Автор идеи постановки, ответственный секретарь Российского организационного комитета "Победа" Сергей Новиков специально приехал в Нижний Новгород в день премьеры.

"Мы живем в мире так называемой постправды, когда все перемешивается, все перевирается. Нам буквально вчера пытались объяснить, что Освенцим 27 января 1945 года освободили войска Первого Украинского фронта, имея в виду чуть ли не украинцев только, а не войска Советского Союза", - отметил Сергей Новиков.

"Вспомнили о Житомирской Краснознаменной 322-й дивизии. Находясь в Нижнем Новгороде, хочу сказать, что эта дивизия, которая освободила, в том числе Краков, закончила войну в чешской Остраве, была сформирована в августе 41 года в Горьковской области и Житомирской она называется не потому, что там житомирцы, а потому, что в тяжелейших боях при освобождении Житомира ей было присвоено это наименование. А на самом деле там горьковчане, наши земляки, наши предки. Когда эти товарищи пытаются черное назвать белым, они пользуются незнанием, неграмотностью. Если мы не будем об этом говорить подрастающему поколению, то нас так и будут обманывать", - добавил автор идеи постановки.

Перед началом премьеры в фойе театра зрители могли принять участие в акции "Блокадный хлеб", которая проходит по всей России в рамках Года памяти и славы.