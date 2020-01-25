Водопроводную линию в Сормовском районе передали в федеральную собственность Экономика

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Водопроводную линию в Сормовском районе передали в федеральную собственность. На заседании Думы Нижнего Новгорода 29 января 2020 года депутаты одобрили передачу недвижимого имущества из муниципальной собственности в федеральную (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области).

Инициатор: управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Сормовском районе.

Нежилое здание (водопроводная линия) по адресу: ул. Заводской парк, к дому № 23, числится в реестре муниципального имущества без обременения правами третьих лиц.

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода и АО "Нижегородский водоканал" считают передачу объекта в федеральную собственность целесообразной.