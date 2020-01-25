Последние новости рубрики Экономика
29 января 2020 12:46  [91] Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличены на 3,7 млрд рублей
29 января 2020 12:40  [109] Водопроводную линию в Сормовском районе передали в федеральную собственность
29 января 2020 12:22  [152] Исторический центр Арзамаса обновят в 2021 году
29 января 2020 12:18  [146] Комплекс зданий по ул.Черниговской в Нижнем Новгороде передали в областную собственность
28 января 2020 18:03  [519] Газопроводы планируется построить в Ардатовском и Городецком районах Нижегородской области
28 января 2020 16:50  [358] "Эксперт РА" подтвердило рейтинг кредитоспособности Нижегородской области на уровне ruА
27 января 2020 18:12  [864] Нижегородская область в 2019 году увеличила производство сельхозпродукции на 15%
27 января 2020 16:08  [1091] Новые трамвайные линии разрабатывают в Нижнем Новгороде
26 января 2020 11:59  [2965] Нижегородские предприятия впервые в истории начали поставлять пиво на экспорт
25 января 2020 16:08  [2399] Яйца, рыба и капуста подешевели в Нижегородской области
Экономика

Водопроводную линию в Сормовском районе передали в федеральную собственность

29 января 2020 12:40  [109] Экономика

Фото: Яндекс.Карты

Водопроводную линию в Сормовском районе передали в федеральную собственность. На заседании Думы Нижнего Новгорода 29 января 2020 года депутаты одобрили передачу недвижимого имущества из муниципальной собственности в федеральную (Территориальное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Нижегородской области).

Инициатор: управление Пенсионного фонда Российской Федерации в Сормовском районе.

Нежилое здание (водопроводная линия) по адресу: ул. Заводской парк, к дому № 23, числится в реестре муниципального имущества без обременения правами третьих лиц.

Департамент жилья и инженерной инфраструктуры города Нижнего Новгорода и АО "Нижегородский водоканал" считают передачу объекта в федеральную собственность целесообразной.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph