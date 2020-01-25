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Общество

"Закрепление на законодательном уровне права жителей области на распределение бюджета своевременно", - Иван Носков

29 января 2020 12:45  [246] Общество
Иван Носков

Иван Носков

Фото: Администрация Дзержинска

"Закрепление на законодательном уровне права жителей области на распределение бюджета своевременно", - сказал глава Дзержинска Иван Носков, комментируя проект регионального закона "О поправках к Уставу Нижегородской области", который внес на рассмотрение депутатов губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Непосредственное управление жителей общественными финансами позволит включить в процесс реализации федеральных и региональных программ большего числа населения. Граждане смогут следить за публичным обсуждением выдвинутых предложений по распределению бюджета и могут менять свои приоритеты в online-голосовании, повышая таким образом собственную финансовую грамотность и больше доверяя решениям властей", - добавил он.

"В 2019 году при формировании бюджета Дзержинска на 2020 и плановый период до 2022 года мы выпустили для жителей города брошюру "Бюджет для граждан", где в простой и доступной форме описаны доходы и расходы бюджета, процесс его подготовки и принятия, особенности и приоритеты в направлениях расходования средств. Это позволило нам сделать процесс распределения бюджета более открытым", - подытожил Иван Носков.

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