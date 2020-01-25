"Инициатива Глеба Никитина обязывает глав МСУ привлекать граждан к распределению бюджета", - Александр Суханов Общество

Александр Суханов Фото: НИА Нижний Новгород

"Инициатива Глеба Никитина обязывает глав местных органов управления привлекать граждан к распределению бюджета и выбору реализуемых проектов", - сказал политолог Александр Суханов, комментируя проект регионального закона "О поправках к Уставу Нижегородской области", который внес на рассмотрение депутатов областного Законодательного собрания глава региона Глеб Никитин.

"Каждый глава районной администрации, сельского или поселкового совета будет обязан согласовывать основные решения с местным населением. Это, конечно, усложнит жизнь муниципальных служащих, но облегчит и улучшит жизнь населения. А это, на мой взгляд, главное. Именно поэтому я предлагаю депутатам поддержать инициативу Глеба Никитина", - добавил политолог.

"Напомню, что нижегородцы поддержали и приняли активное участие в программе поддержки местных инициатив по распределению бюджетных средств "Вам решать" и в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Это позволило во многих районах области решить наиболее важные для населения проблемы, привести в порядок и благоустроить общественные территории с учетом мнения самого населения", - пояснил Александр Суханов.

"Этот опыт крайне важен. Он позволяет привлечь к реальному участию в местном самоуправлении наиболее активную часть населения, это способствует возникновению диалога и взаимопонимания между властью и гражданами, обеспечивает открытый характер использования бюджетных средств. Одновременно это формирует у населения понимание принципов использования бюджетных средств и вовлекает их в процесс контроля. При этом средства расходуются на проекты, которые согласованы и определены с участием самого населения", - отметил политолог.

"Подобные программы способствуют формированию гражданского общества. Неслучайно, нижегородскую инициативу по реализации проекта "Вам решать" готовы поддержать более 30 регионов России", - подытожил он.