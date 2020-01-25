Последние новости рубрики Общество
29 января 2020 13:52  [382] "Транснефть-Верхняя Волга" оборудует птицезащитными устройствами 130 км линий электропередачи в 2020 году
29 января 2020 13:47  [8] Территорию нижегородского парка "Швейцария" увеличили
29 января 2020 13:41  [62] "Инициатива Глеба Никитина обязывает глав МСУ привлекать граждан к распределению бюджета", - Александр Суханов
29 января 2020 13:30  [77] Владельцам затопленных участков СНТ "Красный кожевенник" хотят предложить несколько видов компенсаций
29 января 2020 12:45  [234] "Закрепление на законодательном уровне права жителей области на распределение бюджета своевременно", - Иван Носков
29 января 2020 12:35  [145] Нижегородская Дума поддержала переход Новинского сельсовета в состав Приокского района
29 января 2020 12:10  [167] Земельный участок в Советском районе передали центру соцпомощи детям "Журавушка"
29 января 2020 11:56  [238] Дорогу к домам по ул.Касьянова приняли в собственность Нижнего Новгорода
29 января 2020 11:53  [187] Десять клиентов "ТНС энерго НН" получат сертификаты на бесплатное энергопотребление в 2020 году
29 января 2020 11:46  [196] Нижегородские депутаты утвердили передачу еще 19 квартир для детей сирот
Общество

"Инициатива Глеба Никитина обязывает глав МСУ привлекать граждан к распределению бюджета", - Александр Суханов

29 января 2020 13:41  [62] Общество
Александр Суханов

Александр Суханов

Фото: НИА Нижний Новгород

"Инициатива Глеба Никитина обязывает глав местных органов управления привлекать граждан к распределению бюджета и выбору реализуемых проектов", - сказал политолог Александр Суханов, комментируя проект регионального закона "О поправках к Уставу Нижегородской области", который внес на рассмотрение депутатов областного Законодательного собрания глава региона Глеб Никитин.

"Каждый глава районной администрации, сельского или поселкового совета будет обязан согласовывать основные решения с местным населением. Это, конечно, усложнит жизнь муниципальных служащих, но облегчит и улучшит жизнь населения. А это, на мой взгляд, главное. Именно поэтому я предлагаю депутатам поддержать инициативу Глеба Никитина", - добавил политолог.

"Напомню, что нижегородцы поддержали и приняли активное участие в программе поддержки местных инициатив по распределению бюджетных средств "Вам решать" и в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Это позволило во многих районах области решить наиболее важные для населения проблемы, привести в порядок и благоустроить общественные территории с учетом мнения самого населения", - пояснил Александр Суханов.

"Этот опыт крайне важен. Он позволяет привлечь к реальному участию в местном самоуправлении наиболее активную часть населения, это способствует возникновению диалога и взаимопонимания между властью и гражданами, обеспечивает открытый характер использования бюджетных средств. Одновременно это формирует у населения понимание принципов использования бюджетных средств и вовлекает их в процесс контроля. При этом средства расходуются на проекты, которые согласованы и определены с участием самого населения", - отметил политолог.

"Подобные программы способствуют формированию гражданского общества. Неслучайно, нижегородскую инициативу по реализации проекта "Вам решать" готовы поддержать более 30 регионов России", - подытожил он.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph