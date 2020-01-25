"Транснефть-Верхняя Волга" оборудует птицезащитными устройствами 130 км линий электропередачи в 2020 году Общество

Фото: пресс-служба АО "Транснефть-Верхняя Волга"

АО "Транснефть-Верхняя Волга" приступило к выполнению мероприятий, направленных на повышение уровня экологической безопасности энергосетевой инфраструктуры. Как сообщили в пресс-службе компании, в 2020 году предприятие оборудует 130 км вдольтрассовых линий электропередачи устройствами, обеспечивающими защиту птиц от поражения электрическим током.

Работы по монтажу устройств будут выполнены на территориях Нижегородской области и Республики Марий Эл.

На опорах и проводах ЛЭП птицы подвергаются риску поражения током и могут стать причиной технологических нарушений в работе энергооборудования. Все элементы птицезащитных устройств изготовлены из полимерных диэлектрических материалов, устойчивых к осадкам, порывам ветра, колебаниям температур и воздействию ультрафиолета, отличаются прочностью и долговечностью.

Фото: пресс-служба АО "Транснефть–Верхняя Волга"

Также для защиты птиц от действия электрического тока оголенные провода воздушных линий электропередачи напряжением 0,4 и 6-10 кВ заменяются на самонесущий изолированный провод. В текущем году таким проводом будет оборудовано более 25 км ВЛ.

В рамках экологической и социальной политики АО "Транснефть-Верхняя Волга" уделяет большое внимание формированию ответственного отношения к природе, а также поддержке экологических программ и проектов в области безопасности окружающей среды. Выполняя мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду и развивая систему экологического менеджмента предприятие вносит вклад в обеспечение экологической безопасности в регионах своего присутствия, подчеркнули в пресс-службе АО "Транснефть–Верхняя Волга".