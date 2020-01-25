Дмитрий Медведев назвал главные задачи "Единой России" Политика

Председатель "Единой России", заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев провел расширенное заседание Бюро Высшего Совета Партии. Главными темами встречи стало обсуждение реализации послания президента Федеральному собранию и решений XIX Съезда "Единой России", сообщили в НРО партии.

В ходе заседания Медведев заявил, что "Единая Россия" – единственная партия, которая может организовать реализацию послания президента Федеральному собранию.

"Традиционно президентское Послание рассматривается партией как часть нашей программы. Это подход честный и ответственный. При этом на нас, кто работает в "Единой России", ложится двойная ответственность. С одной стороны, мы – единственная пропрезидентская сила в нашей стране, – отметил Председатель партии. – С другой стороны, мы – единственная партия, которая способна вести работу по реализации президентского Послания по всей стране. Мы самая большая партия, в которой есть огромное количество депутатов муниципальных органов власти. В целом ряде регионов отделения партия возглавляют губернаторы. За последнее время их количество увеличилось. И, наконец, у "Единой России" конституционное большинство в Государственной Думе".

Он также предложил усилить ответственность за работу исполнительной власти на местах. По его словам, у нее есть для этого все необходимые инструменты в виде своих представителей в законодательной и исполнительной власти. "Президент предлагает увеличивать ответственность Госдумы за назначение и работу правительства. Думаю, было бы правильным усилить и ответственность законодательных органов субъектов за работу исполнительной власти на местах", – предложил Медведев.

Председатель "Единой России" обратил внимание и на что, что партии нужны новые идеи, с которыми она пойдет к избирателю и которые могут превратиться в реальные законопроекты.

"Идеи, с которыми наши кандидаты подойдут к избирательному сезону и непосредственно выйдут на избирателя, должны быть абсолютно конкретными, чтобы впоследствии стать основой для законодательных инициатив или для партийных проектов. Поэтому нужно будет в ближайшее время провести заседание Программной комиссии партии, причем в расширенном составе – с привлечением экспертного сообщества", – сказал он.

Кроме того, он подчеркнул, что партия несет за новое правительство ответственность перед однопартийцами и гражданами страны, поэтому должна объективно оценивать работу правительства. "Единая Россия" должна объективно оценивать работу правительства, чтобы каждое решение, которое принимается в Москве, отвечало запросам, отвечало нуждам людей на местах. Конечно, мы должны будем в максимальной степени координироваться с Правительством, спрашивать за результаты работы и с точки зрения качества исполнения, и за сроки реализации – все, что всегда партия и делала применительно к другим правительствам, которые работали в нашей стране", – заявил Медведев.

При этом, как он отметил, "Единой России" нужно открыто и честно говорить о проблемах.

"Мы должны стать реальным защитником людей в регионах. Это значит, что нужно говорить не только о позитиве, о положительных результатах – этого мало. Нужно открыто и честно говорить и о проблемах. Наш актив в регионах должен быть в курсе любой значимой конфликтной ситуации. Причем не просто ждать, когда придут пожаловаться, а уметь оперативно на эту проблему реагировать", – считает Медведев.

В свою очередь, Совету руководителей фракций "Единой России" поручено оперативно подготовить поправки в региональное законодательство, чтобы урегулировать вопрос выплат пособий на детей в возрасте от трех до семи лет. С такой просьбой к партии обратилась вице-премьер Татьяна Голикова.

"Абсолютно это поддерживаю, но просто потому что это законодательство, оно должно быть в известной степени сквозным, в чем-то зеркальным и четко работающим", - сказал Медведев в ответ на предложение секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака поручить Совету руководителей фракции партии помочь Правительству с изменением регионального законодательства по данному вопросу.

Напомним, в Москве под председательством Дмитрия Медведева прошло заседание Бюро Высшего совета "Единой России", в котором приняли участие представители социального блока Правительства: вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр труда Антон Котяков, министр спорта Олег Матыцин, министр науки Валерий Фальков, министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев, министр здравоохранения Михаил Мурашко.