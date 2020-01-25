Три центра по обучению "бережливому" строительству откроют в Нижегородской области Экономика

Три центра по обучению "бережливому" строительству откроются в регионе в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". Об этом сообщили в проектном офисе правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

Важность развития строительной отрасли региона отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Реализация национальных проектов показала насколько востребован профессионализм в этой сфере. Речь идет не только о нацпроекте "Жилье и городская среда". Строительство социальных объектов требует от подрядчиков особо ответственного подхода. Именно повышение производительности труда в качестве одного из приоритетов страны выделяет президент России Владимир Путин. Уверен, что у строительной отрасли здесь особенно большой потенциал", - отметил глава региона.

По данным проектного офиса, одни из первых в стране образовательных центров "бережливого" строительства откроются на базе средне-специальных учебных заведений региона.

"Создание таких центров – это уникальная практика не только для региона, но и для России в целом. Если раньше технологиям повышения производительности труда в строительстве обучали только в корпоративной академии "Росатома", то теперь студенты техникумов, руководители и сотрудники строительных организаций, госучреждений смогут повысить квалификацию в центрах Нижегородской области. Это сделает профессиональное образование более доступным для заинтересованных специалистов и позволит сократить дефицит высококвалифицированных кадров в отрасли", - заявил вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин.

По данным проектного офиса, обучать "бережливому" строительству студентов колледжей и техникумов будут бесплатно, а для организаций тренинги будут проводиться по льготным ценам.

Один из образовательных центров "бережливого" строительства уже открылся в Перевозском строительном колледже Нижегородской области. В 2020 году начнут работу ещё два центра - на базе Балахнинского технического техникума и Арзамасского техникума строительства и предпринимательства Нижегородской области.

По словам заместителя директора ГБПОУ "Перевозский строительный колледж" Татьяны Любезновой, в учебном заведении открылись две "фабрики процессов": "Опалубка" и "Трубопровод".

Кроме того, в колледже планируют организовать учебный процесс в "Центре полевого инжиниринга", где будут изучать применение BIM-технологий в строительстве, а также открытие ещё двух фабрик процессов "Последний планировщик" и "5С в офисе".