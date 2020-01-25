Право на доходы от парковочных мест в Нижнем Новгороде перейдет от администрации к концессионеру

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Доходы от платных парковок в Нижнем Новгороде будут поступать оператору парковок, а не администрации, как это было раньше. Об этом стало известно в ходе заседания городской думы 29 января 2020 года.

Депутаты утвердили изменения в решение "Об утверждении положения о порядке создания и использования парковок (парковочных мест) на платной основе, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории Нижнего Новгорода".

Как пояснила и. о. заместителя главы администрации города по транспорту и автомобильным дорогам Елена Лекомцева, необходимость внесения изменений в действующую редакцию документа связана с заключением администрацией города в январе 2020 года концессионного соглашения с ПАО "МегаФон", которое спроектировало и создало в Нижнем Новгороде систему платных парковочных мест.

Действующая редакция документа предусматривает, что оператором платных парковок является МКУ "Центр организации дорожного движения", а плата за пользование парковками поступает в бюджет Нижнего Новгорода.

Согласно внесенным изменениям, оператором может выступать компания-концессионер, а значит плата за пользование парковками будет поступать ей.

Напомним, концессию на создание парковочных мест в Нижнем Новгороде планировалось подписать еще в октябре прошлого года. Центр управления парковками расположен по адресу: ул. Бринского, 3А (бывшее здание поста ГИБДД).