Адвокат из Краснодара, используя нижегородские земельные участки, обманул страховую компанию на 38 млн рублей Происшествия

Адвокат из Краснодара, используя нижегородские земельные участки, обманул страховую компанию на 38 млн рублей Фото: НИА Нижний Новгород

Адвокат из Краснодара обманул страховую компанию на 37,8 млн рублей с помощью нижегородских земельных участков. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Установлено, что сотрудник адвокатской палаты Краснодарского края в середине 2014 года не от своего имени заключил с тремя компаниям из Нижегородской области договор цессии на земельные участки. При этом, уточнили в прокуратуре, адвокат заключал договоры от имени гражданина, состоящего на психиатрическом учёте.

Заключив договоры обвиняемый получил право пользоваться этими участками, который были застрахованы в СК "Альянс". Позже адвокат стал через суд требовать от страховой компании возмещения, якобы за неурожай сельскохозяйственных культур.

Суд удовлетворил исковое заявление и обязал страховую компанию выплатить возмещение убытков.

В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас дело направлено в суд.