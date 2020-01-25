Адвокат из Краснодара, используя нижегородские земельные участки, обманул страховую компанию на 38 млн рублей
Фото:
Адвокат из Краснодара обманул страховую компанию на 37,8 млн рублей с помощью нижегородских земельных участков. Об этом сообщает Генпрокуратура.
Установлено, что сотрудник адвокатской палаты Краснодарского края в середине 2014 года не от своего имени заключил с тремя компаниям из Нижегородской области договор цессии на земельные участки. При этом, уточнили в прокуратуре, адвокат заключал договоры от имени гражданина, состоящего на психиатрическом учёте.
Заключив договоры обвиняемый получил право пользоваться этими участками, который были застрахованы в СК "Альянс". Позже адвокат стал через суд требовать от страховой компании возмещения, якобы за неурожай сельскохозяйственных культур.
Суд удовлетворил исковое заявление и обязал страховую компанию выплатить возмещение убытков.
В отношении адвоката возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество" (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сейчас дело направлено в суд.
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+