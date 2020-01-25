Дорогу Асташиха-Белозериха в Лысковском районе отремонтируют из-за ликвидации левого поворота на М-7 Политика

Дорогу Асташиха-Белозериха отремонтируют в этом году в связи с ликвидацией левого поворота на М-7. Об этом сообщил депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Сватковский. Он провел выездное совещание по разрешению ситуации с ликвидацией левого поворота на трассе М-7 в районе села Асташиха с участием местных жителей, министра транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Павла Саватеева, директора ГКУ НО "Главное управление автомобильных дорог" Сергея Сербы, начальника ФКУ "Управление автомобильной магистрали Москва - Нижний Новгород Федерального дорожного агентства" Алексея Борисова.

Напомним, в октябре 2019 года на трассе М-7 "Волга" в Нижегородской области были закрыты левые повороты на участке трассы с 510 км по 520 км с целью снижения аварийности. По данным Росавтодора, за 8 месяцев 2019 года здесь произошло пять ДТП, в которых пострадали девять человек, в том числе ребенок.

В число закрытых попал и поворот на село Асташиха, где проживает около 150 человек. С октября жителям села можно повернуть только дальше по трассе – на повороте на село Белозериха. Километраж дополнительного пробега через Белозериху составляет 12 км. При этом состояние дороги между селами Асташиха и Белозериха находится в неудовлетворительном состоянии.

Как сообщил по итогам встречи Дмитрий Сватковский, совещание носило конструктивный и полезный характер.

"Во-первых, принято решение отремонтировать дорогу Асташиха-Белозериха с опережением сроков – не в 2021 году, как планировалось изначально, а в этом. Уже проведено обследование дороги, министром транспорта дано соответствующее поручение ГУАДу, в оперативном управлении которого находится данный участок", - пояснил он.



"Во-вторых, мы договорились обеспечить с 3 февраля движение школьного автобуса между селами для перевозки детей в школу и обратно, а также до 15 марта проработать вопрос переноса остановок общественного транспорта на трассе максимально близко к населенным пунктам", - заявил депутат Государственной Думы.

Кроме того, принято решение, что Росавтодор рассмотрит возможность проектирования новых петлевых и поворотных развязок на 516-517 километрах М-7 с сокращением сроков – ранее планировалось провести эти работы в 2021-2025 годах.

"Безусловно, с закрытием левого поворота на Асташиху, связанного с обеспечением безопасности участников дорожного движения, требуется принять компенсационные меры, которые минимизируют жителям неудобства, - я получил много обращений по этому поводу. Благодарен министру транспорта Павлу Саватееву за то, что он лично включился в данную ситуацию и принял необходимые решения. Это непростой вопрос, будем руководствоваться интересами граждан – и автомобилистов, и жителей Асташихи, чтобы найти компромиссные решения. Следующее совещание с участием жителей планируем провести в конце марта", - заключил Дмитрий Сватковский.

В состав округа №129, по которому избран Дмитрий Сватковский, входит 13 районов области, в том числе Лысковский.