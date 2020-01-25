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Общество

Нижегородский водоканал завершил ремонт канализационного коллектора на Московском шоссе

29 января 2020 15:24  [1] Общество

"Нижегородский водоканал" завершил работы по капитальному ремонту участка коллектора на Московском шоссе от ул. Брестской, 1 до Московского шоссе, 142. Длина реконструированного участка составила 523 метра, диаметр коллектора 800 мм. В ходе работ проведена механическая очистка коллектора, устранены внутренние дефекты, выполнена санация, сообщили в пресс-службе предприятия.

"Для обеспечения максимальной надежности и долговечности ремонтных работ наш подрядчик использовал собственную запатентованную разработку – цементно-полимерное покрытие. Оно обладает большей пластичностью, трещино- и изностойкостью, чем традиционная цементно-песчаная смесь. Гарантия на покрытие – 25 лет", - пояснил заместитель генерального директора по развитию АО "Нижегородский водоканал" Александр Жерноков.

На предприятии пояснили, что работы позволили обеспечить бесперебойное водоотведение домов и предприятий Канавинского и Московского района, в том числе РЖД, НМЖК, Оргсинтез, Империал, Красный Якорь, совхоз Горьковский, центр КАМАЗ и других абонентов.

В ходе подготовки к санации была проложена временная наземная линия, которая позволила отключить основной трубопровод для проведения работ. До первого февраля она будет демонтирована.

В настоящее время выполняется переключение водоотведения с временной линии на отремонтированный канализационный коллектор, а также подключение канализационных насосных станций, находящихся в зоне санации.

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