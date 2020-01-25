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Политика

"Инициатива Глеба Никитина по изменению регионального Устава позволит активнее привлекать население к решению вопросов", - Владимир Солдатенков

29 января 2020 15:37  [2] Политика

"На мой взгляд, это очень удачная инициатива позволит активнее привлекать население к решению вопросов, которые их волнуют. Адресно, точечно направлять деньги на решение проблем", - заявил депутат Законодательного собрания Нижегородской области Владимир Солдатенков, комментируя проект поправок к Уставу Нижегородской области от Глеба Никитина. Предлагается упразднить должность вице-губернатора, создать Региональный совет и законодательно закрепить право нижегородцев на распределение бюджета.

"Программа поддержки местных инициатив, проекты "Формирование комфортной городской среды" и "Вам решать" повышают активность, заинтересованность жителей в решении своих проблем. У жителей появляется стимул контролировать качество работ и эффективность использования денежных средств. Кроме того, все желающие могут принять участие в общественном контроле исполнения национальных проектов. Сегодня это позволяет сделать интерактивная карта: каждый житель может подсказать, где хорошо, а где плохо идет работа. Скоро мы будем обсуждать общественные пространства, которые преобразятся в 2021 году. Нижегородцы, хотите изменить жизнь к лучшему, хотите доказать, что надо благоустраивать вашу территорию? Пожалуйста! Проявите жизненную активность, а не просто критикуйте в соцсетях! Объединяйтесь, голосуйте", - сказал Владимир Солдатенков.

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