Банк "Открытие" получил в 2019 году 44 млрд рублей чистой прибыли Бизнес

Банк "Открытие" получил в 2019 году 44 млрд рублей чистой прибыли по РСБУ и увеличил все финансовые показатели. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Активы банка за вычетом резерва увеличились за год в 1,7 раза и превысили 2,3 трлн рублей. Кредитная организация также существенно нарастила все ключевые показатели по всем видам бизнеса и свои доли на рынке.



Также в 2019 году банк "Открытие" увеличил розничный кредитный портфель на 83% - до 340 млрд рублей. Доля банка на российском рынке кредитования физлиц за год выросла более чем в полтора раза, до 1,9%. Выдача розничных кредитов увеличилась на 170%, до 234 млрд рублей.



Быстрыми темпами банк наращивал и корпоративное кредитование. В 2019 году он выдал на 213% корпоративных кредитов больше, чем в 2018 и довел объем выдачи до 938 млрд рублей. Корпоративный кредитный портфель вырос за год на 56% - до 891 млрд рублей. Доля "Открытия" на рынке кредитов юрлицам выросла с 2% до 2,5%.



Кроме того, банк и группа "Открытие" активно развивали в 2019 году инвестиционный бизнес. Банк вошел в топ-6 крупнейших организаторов размещения выпусков субфедеральных и муниципальных облигаций и в топ-7 организаторов размещения корпоративных облигаций. Кроме того, после значительного перерыва в 2019 году банк "Открытие" успешно разместил собственные облигации на 10 млрд рублей, причем спрос на них превысил объем выпуска в 4,5 раза.



Кредитная организация сохранила позиции среди лидеров российского private banking. Объем портфеля клиентов этого сегмента (инвестиции и сбережения) за год увеличился на 28% - до 365 млрд рублей.



В кредитовании МСБ банк вошел в топ-5 по количеству клиентов. Доля банка в кредитовании малого и среднего бизнеса впервые в истории достигла 5,5%. С момента запуска программы кредитования МСБ банк выдал предприятиям этого сегмента 200 млрд рублей. Кредитный портфель МСБ за 2019 год вырос на 67% - до 127 млрд рублей.

Банк "Открытие" провел масштабную трансформацию сети, полностью завершил интеграцию бизнеса бывшего "Бинбанка", довел число регионов присутствия до 73 и вошел в топ-5 по количеству региональных отделений. Собственная банкоматная сеть кредитной организации достигла 5 300 единиц, а вместе с банкоматами банков-партнеров - 36 500 единиц.



Результатом масштабных инвестиций в технологическое развитие, составивших в 2019 году 19 млрд рублей, стало существенное снижение операционных издержек и устранение более 300 ИТ-систем, доставшихся банку "Открытие" в результате интеграции с группой бывшего Бинбанка. Из 546 таких систем осталось 215, а число процессинговых центров сократилось втрое – с 6 до 2.

Банк запустил новую рекламную кампанию с участием нового амбассадора —Василия "Басты" Вакуленко, что позволило за год на треть поднять спонтанное знание бренда "Открытие".



В планах кредитной организации на 2020 год - рост всех ключевых показателей бизнеса темпами выше рыночных. Розничное кредитование планируется увеличить на 46% и довести портфель почти до 500 млрд рублей, а число клиентов до 3,5 млн человек. Корпоративное кредитование должно вырасти на 38% (кредитный портфель превысит 1,2 трлн рублей), кредитование МСБ - на 90%.



"Цель номер один для банка в 2020 году - подготовка к IPO, которое должно состояться в 2021 году. Эта работа уже ведется в тесном контакте с нашим акционером. Мы должны сделать банк максимально привлекательным как для клиентов, так и для потенциальных инвесторов - российских и иностранных. Для этого мы будем активно развивать все направления бизнеса, сохраняя статус универсального федерального банка и используя синергию с компаниями группы "Открытие", - сказал президент-председатель правления банка "Открытие" Михаил Задорнов.

"Устойчивая прибыль всех сегментов нашего бизнеса, внедрение самых современных финансовых технологий, повышение доступности финансовых услуг по всей России - вот наши ключевые задачи. У нас есть все необходимые человеческие и финансовые ресурсы, чтобы выполнить наши амбициозные стратегические задачи, сохранить и укрепить свои лидирующие позиции на российском банковском рынке", - добавил Михаил Задорнов.