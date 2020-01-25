"Среди поправок в Устав, инициированных Глебом Никитиным, создание Регионального Совета является ключевым", - Александр Прудник Политика

"Среди поправок в Устав, инициированных Глебом Никитиным, создание Регионального Совета является ключевым", - заявил социолог Александр Прудник, комментируя проект регионального закона о поправках к Уставу Нижегородской области. Предлагается упразднить должность вице-губернатора, создать Региональный совет и законодательно закрепить право нижегородцев на распределение бюджета.

"Поправки, предложенные губернатором Глебом Никитиным в Устав, давно назрели. Нацпроекты стали отправной точкой этого проекта. Как только были выделены деньги и определены задачи нацпроектов, стало понятно, что существующая система реализация всех программ на местах и в первую очередь на уровне местного самоуправления не соответствует новым задачам. Поэтому необходимо было модифицировать действующую систему. Начался этот процесс на высшем уровне – президентом были инициированы изменения в федеральное и конституционное законодательство. Правильно, что Нижегородская область одна из первых включилась в этот процесс со своей стороны.

Часть предложенных изменений в Устав носят административно-управленческий характер (все, что связано с наименованием различных должностей). При этом создание Регионального Совета здесь является ключевым. Региональный Совет несколько в другом формате, но должен выполнять примерно те же функции, что и Госсовет на федеральном уровне. Поэтому необходимо соответствующим образом модифицировать и расширить функции и полномочия Госсовета на уровень региональный. Это придаст совершенно новый импульс системе регионального управления, так как, во-первых, в Совет войдут все те, кто принимает ответственные решения на различных уровнях, не только в административной системе, но и в системе бизнеса. Во-вторых, поскольку все эти люди связаны с деятельностью в различных отраслях, то произойдет прямой контакт сферы регионального государственного управления с обществом, населением. Это весьма важно, актуально и востребовано в условиях, когда начинается определенная социально-политическая трансформация. Здесь мы можем стать пионерами и показать другим субъектам РФ, как это надо делать на региональном уровне", - считает Прудник.