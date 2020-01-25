"Единая Россия" призывает региональные власти принять регламенты, запрещающие высаживать детей из транспорта Политика

"Единая Россия" призывает региональные власти принять регламенты, запрещающие высаживать детей из транспорта. Об этом сообщает пресс-служба партии.

В Нижегородской области уже действует регламент, запрещающий высадку детей до 16 лет без сопровождения родителей из общественного транспорта в зимний период и темное время суток.

В "Единой России" обратились к региональным властям и фракциям Партии в законодательных собраниях с требованием принять нормативные акты, которые запретят высаживать детей, пользующихся общественным транспортом без сопровождения родителей, в морозы. Об этом рассказал координатор партпроекта "Безопасные дороги", депутат Госдумы Владимир Афонский.

"С наступлением морозов растет количество обращений в "Единую Россию" о том, что детей высаживают из общественного транспорта на мороз, далеко не всегда на остановках. Эту практику необходимо повсеместно запретить, потому что в первую очередь такие инциденты подвергают опасности наших детей, вынужденных по темноте и морозу пешком добираться до точки назначения. В настоящее время данный вопрос регулируется региональными нормативными актами, и лишь в нескольких субъектах принят документ, запрещающий высаживать безбилетных детей на мороз. Мы обратились к главам регионов, фракциям "Единой России" в законодательных собраниях с требованием в кратчайшие сроки принять соответствующие регламенты и постановления", - рассказал Афонский.

Депутат напомнил, что в 2019 году минтранс разработал инициативу, закрепляющая запрет на высадку несовершеннолетних из общественного транспорта на федеральном уровне, однако до сих пор она так и не поступила на рассмотрение в Госдуму.

"В связи с этим, мы настоятельно просим региональные власти не дожидаться принятия федерального закона, а обезопасить детей, приняв региональные нормативные акты", - заключил координатор партпроекта.

Как отметил региональный координатор партийного проекта "Безопасные дороги", депутат Гордумы Нижнего Новгорода Станислав Прокопович, с прошлого года в Нижегородской области уже действует регламент, запрещающий высадку детей до 16 лет без сопровождения родителей из общественного транспорта.

"Еще в прошлом году состоялось совещание с представителями правительства Нижегородской области и регионального отделения "Единой России" под председательством губернатора Глеба Никитина, после которого, областным министерством транспорта и автомобильных дорог был разработан регламент, запрещающий высадку детей до 16 лет без сопровождения родителей из общественного транспорта в зимний период и темное время суток. Данный регламент был доведен не только до муниципальных, но и до частных перевозчиков. Партия контролирует данный вопрос. Мы усилим контроль за перевозчиками, а в случае нарушений данного регламента будем жестоко наказывать вплоть до запрета работы перевозчиков на маршрутах", - заявил координатор партпроекта.

Партийный проект "Единой России" "Безопасные дороги" направлен на сохранение жизни и здоровья граждан при дорожно-транспортных происшествиях, сокращение количества ДТП, содействие в совершенствовании законодательной базы по повышению безопасности на дорогах, осуществление постоянного мониторинга строящихся участков дорог, содействие реализации Федеральной целевой программы "Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах".

Активисты партпроекта проверяют состояние дорожного полотна, пешеходных переходов в регионах, участвуют в мероприятиях по повышению дисциплины водителей, проводят уроки по безопасности дорожного движения, держат на контроле расследования причин крупных ДТП.