Банк "Открытие" выдал 200 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу Бизнес

Банк "Открытие" выдал 200 млрд рублей кредитов малому и среднему бизнесу с момента старта новой стратегии и перезапуска кредитования МСБ (с начала 2018 года). Активная клиентская база достигла 218 тысяч компаний, сообщили в пресс-службе банка.

Кредитный портфель за 2019 года вырос на 80% и составил 127 млрд рублей. Кредитование компаний малого и среднего бизнеса является приоритетным направлением и в 2020 году планируется двукратный рост кредитного портфеля.

"Реализация стратегии в сегменте малого и среднего бизнеса приведет "Открытие" в топ-3 лидеров рынка. Мы хотим стать банком-лидером в стране с точки зрения цифрового клиентского опыта. Благодаря развитию дистанционных каналов привлечения и обслуживания клиентов, внедрению современных технологий уже сейчас 60% кредитов выдается без визита предпринимателя в банк", – прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.

В пресс-службе банка также отметили, что "Открытие" получило первое место как самый выгодный банк для ИП по версии аналитического агентства Markswebb. Кредитная организация стремится построить бренд, который предлагает предпринимателям высокий уровень качественного сервиса.

"Открытие" фокусируется на формировании лучшего клиентского опыта в таких приоритетных направлениях, как открытие счета, РКО, кредитование и внешнеэкономическая деятельность.