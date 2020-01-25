"Региональный совет позволит более оперативно решать задачи, которые ставит перед нами президент", - Валерий Осокин Политика

Валерий Осокин Фото: НИА Нижний Новгород

"Региональный совет даст возможность для более оперативного и точного принятия решений по очень важным задачам, которые перед нами ставит президент", - сказал депутат Законодательного собрания Нижегородской области Валерий Осокин, комментируя проект регионального закона "О поправках к Уставу Нижегородской области", который внес на рассмотрение депутатов губернатор региона Глеб Никитин.

"Я считаю, что это очень своевременное решение. На мой взгляд, самый эффективный состав парламента был, когда главы районов были депутатами Законодательного собрания. Потому что люди, которые работают с населением, представляли интересы жителей и принятие решений было гораздо эффективнее", - добавил он.

"В Региональном совете, который сформирует и возглавит губернатор, будут участвовать представители муниципалитетов, правительства и Законодательного собрания. А значит, будет возможность для более оперативного и точного принятия решений по очень важным задачам, которые перед нами ставит президент. Для этого мы должны объединить усилия и вырабатывать четкие управленческие решения", - подытожил Валерий Осокин.