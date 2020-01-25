"Ситуация в регионе стабильна, можно чувствовать себя совершенно уверенно", - Надежда Яшина Экономика

Заведующая кафедрой финансов и кредита ННГУ им. Н.И. Лобачевского Надежда Яшина прокомментировала новый результат рейтинга кредитоспособности региона.

"Нижегородская область имеет очень хороший рейтинг. В регионе растет собираемость налогов как с организаций, так и с физических лиц. Все обязательства перед бюджетом выполняются исправно, нет просроченной кредиторской задолженности. Отсутствуют и долги по зарплате перед работниками бюджетной сферы. Область успешно погашает задолженность по госдолгу", - сказала Надежда Яшина.

"Так что ситуация стабильна, можно чувствовать себя совершенно уверенно. Кредитоспособность региона высокая. Неудивительно, что рейтинговое агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг Нижегородской области на уровне ruA со стабильным прогнозом, а шести выпускам облигаций региона присвоило аналогичный рейтинг на уровне ruA", - добавила она.

"Предприятия, имеющие такую кредитоспособность, успешно занимают на финансовом рынке для дальнейшего развития, роста производства. Поэтому, по-моему, область могла бы вести более агрессивную финансовую политику, активнее занимать средства, выпускать облигации", - подытожила Надежда Яшина.