"Открытие Private Banking" почти на треть увеличил объем портфеля клиентов Бизнес

"Открытие Private Banking" в 2019 году увеличил объем портфеля клиентов (сбережения и инвестиции) до 365 млрд рублей, что на треть больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Целевая клиентская база Private Banking по итогам прошлого года также выросла на треть, а объем клиентских средств клиентов увеличился на 12% - до 238 млрд рублей.

Клиентами "Открытие Private Banking" являются свыше 5 тысяч семей, причем 39% из них имеют в своем портфеле инвестиционные продукты. Порог входа составляет 30 млн рублей для клиентов в Москве и Санкт-Петербурге и 15 млн рублей - в других регионах России.



"Банк "Открытие" остается одним из лидеров российского банкинга для состоятельных клиентов, предлагая им консультации высококлассных экспертов, разработку индивидуальных инвестиционных стратегий, весь спектр финансовых продуктов и широкий набор нефинансовых услуг в рамках программы Lifestyle management", - говорится в релизе кредитной организации.

"Банк "Открытие" в 2019 году укрепил традиционно сильные позиции в сегменте Private Banking. Развитие инвестиционного консультирования и современных финансовых технологий, направленных на удобный daily banking, позволят нам в 2020 году развивать "прайвет" и дальше, повышая лояльность клиентов", - сказал член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" Виктор Николаев.