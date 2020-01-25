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Общество

"Расширяются возможности жителей в принятии решений по развитию региона", - Галина Клочкова

29 января 2020 17:51  [48] Общество
Галина Клочкова

Галина Клочкова

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Галина Клочкова прокомментировала проект регионального закона "О поправках к уставу Нижегородской области", который внес на рассмотрение депутатов регионального парламента губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"Закрепление в уставе Нижегородской области гарантий по финансированию проектов, связанных с инициативой граждан, расширяет возможности жителей в принятии решений по развитию региона", - отметила он.

"Мне кажется, что создание Регионального совета - это правильный разворот в сторону муниципалитетов. Очень важно, что в процесс принятия ответственных решений областное руководство будет привлекать глав районов. Люди на местах лучше знают историю вопроса, и это позволит избежать повторения управленческих ошибок", - добавила депутат.

"Еще одно важное изменение - закрепление в уставе Нижегородской области гарантий по финансированию проектов, связанных с инициативой граждан. Таким образом, расширяются возможности жителей в принятии решений по развитию региона. Сейчас не будет ситуации "хотите – участвуйте, не хотите – нет". Жители теперь законодательно, по уставу, будут иметь на это право, а также обязанности и ответственность за свой район или город", - подытожила Галина Клочкова.

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