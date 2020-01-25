Нижний сегодня: главные события дня Общество

Дума Нижнего Новгорода одобрила изменения в Устав города

Проект изменений от 24 января включает в себя правки, связанные с включением в состав Нижнего Новгорода Новинского сельсовета, с переходом к выборам депутатов по одномандатным избирательным округам и сокращением количества депутатов с 47 до 35, а также другие вопросы.

Замглавы Канавинского района Эдуард Цветков отправлен под домашний арест

Участником этого преступления также является глава Канавинского района Михаил Шаров, которого арестовали 28 января. Чиновники обвиняются в получении взятки.

Нижегородская Дума исключила из повестки вопрос о прямых выборах мэра

Основанием для снятия вопроса стало отсутствие "исследования с точки зрения изменений в бюджет Нижнего Новгорода".

Три большегруза столкнулись в Кстовском районе

По предварительным данным, водитель грузового автомобиля Volvo столкнулся с грузовыми автомобилями DAF и Scania. В салоне Volvo и Scania произошло возгорание. В результате, предполагаемый виновник ДТП погиб.

Только эконом-класс: депутаты нижегородской Думы утвердили положение о расходах на командировки

Депутатам будут компенсировать расходы на командировки воздушным и железнодорожным транспортом эконом-класса. Если они надумают лететь бизнес-классом, то оплачивать расходы будут за свой счет.

ВВПК оштрафована на 100 тысяч рублей за ненадлежащую рекламу услуги "электричка+автобус"

Нарушение выразилось в том, что ВВПК не продавала билет по специальной цене, как это было указано в рекламе.

Исторический центр Арзамаса обновят в 2021 году

Из бюджета Нижегородской области на эти цели выделяется 450 млн рублей. Создание туристического кластера "Арзамас-Дивеево-Саров" обойдется федеральному бюджету в 14,3 млрд рублей.

Владельцам затопленных участков СНТ "Красный кожевенник" хотят предложить несколько видов компенсаций

Участки затопило сточными водами в результате прорыва коллектора. Под канализационной водой оказались 1 тысяча кв. м. После оценки ущерба владельцам участков предложат денежную компенсации за счет виновника аварии, завоза плодородного грунта на участки и другие возможные варианты.

Первый детсад открылся в ЖК "Анкудиновский парк"

Детский сад рассчитан на 150 мест. Это первая дошкольная образовательная организация, которая построена в микрорайоне. В 2020 году там запланировано строительство еще одного детского сада на 280 мест, а также школы на 675 мест.

Фото: НИА Нижний Новгород