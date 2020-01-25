Университеты Великобритании: особенности образования

Основная задача многих родителей – обеспечить своего ребенка комфортными условиями жизни и предоставить ему хорошее образование. И если с условиями жизни проблем особо не возникает, то при выборе образовательного учреждения могут быть небольшие сложности, особенно если родители хотят дать ребенку иностранное образование. В этом вопросе поможет сайт http://universitety-velikobritanii.ru/, где собраны топ-университеты Великобритании.

Особенности образования в Англии

Университеты за рубежом пользуются огромным спросом среди учеников со всего мира. Выпускники таких заведений вызывают уважение у многих работодателей, поэтому им может быть проще найти работу по своей специальности. Однако, прежде чем подавать документы, нужно ознакомиться с особенностями данного образования.

Первая особенность, которая сразу же удивляет жителей стран СНГ – возможность подстроить всю программу обучения под себя. Если брать российские ВУЗы, то обычно в них уже предоставляют программу на определенную специальность. Иногда, особенно на техническом направлении, встречаются общеобразовательные предметы, которые не несут в будущем никакого положительного эффекта для профессии.

В английских университетах все немного иначе. Ученику предлагают ряд обязательных предметов, связанных с профессией, а также список дополнительных. И если первые нужно изучать обязательно, то вторые ученик может выбрать самостоятельно, отдав предпочтение чему-то одному.

Еще одна удивительная особенность – поощрение самообучения. В английских вузах очень ценят самостоятельное обучение, поэтому выбирая эти ВУЗы нужно понимать, что для достижения хорошего результата нужно будет потрудиться и вне университета.

Получение высшего образования в Англии – это огромный шанс работать на престижной специальности и остаться здесь насовсем. Именно из-за этих причин, многие родители мечтают отправить своего ребенка в английские ВУЗы. Однако нужно помнить, что добиться хороших результатов смогут только те ученики, которые будут уделять огромное количество времени на образование как обычное, так и самостоятельное. Но если ребенок будет лениться и не тратить должного времени на обучение, то в скором времени он будет исключен из университета.

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