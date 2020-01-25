Материалы и оборудование для строительных объектов

Компания ПромСтройРешения предлагает крепежные изделия и различное оборудование для строительных целей. На ее сайте https://psr1.ru/ можно узнать об этом более подробно. Это продукция известных производителей, отвечающая высоким требованиям качества и эксплуатационной надежности. Компания предлагает материалы и оборудование по выгодным расценкам.

Основные предложения

Крепежные изделия.

Алмазное оборудование.

Строительное оборудование.

Вспомогательное оборудование.

В интернет-магазине компании можно приобрести разные виды анкеров (клиновые, распорные, забивные, гильзы, шурупы, гвозди). В наличии выбор инжекционных масс и пистолетов для них, химических капсул, анкерных шпилек, принадлежности для установки химических анкеров.

Строительное оборудование представлено установками алмазного бурения, двигателями для алмазного бурения, машинами канатной резки, алмазными канатами. А также:

стойками для бурения;

сверлильными прицепами;

гидромаслостанциями;

алмазными коронками;

блоками питания.

В магазине также имеется выбор другого оборудования. Это вибротрамбовки для грунта, поступательные виброплиты, реверсивные виброплиты, грунтовые виброкатки. В наличии есть затирочные машины, виброрейки для бетона, глубинные вибраторы, площадочные вибраторы. А также генераторы для вибраторов, частотные преобразователи.

На сайте представлена продукция известных брендов, таких как HONDA, STIHL, AIRTEC, BOSCH, CEDIMA, GESIPA. А также GUNNEBO, MKT, SORMAT, TYROLIT, Atlas Copco и многих других.

Компания тщательно следит за качеством поставляемой продукции. Она подбирает ассортимент согласно потребительскому спросу. А также отслеживает современные тенденции и разработки, технологии, которые могут быть интересны потребителю. Доставка по Санкт-Петербургу осуществляется курьерской службой. Возможна доставка по территории Российской Федерации. Юридические лица могут оплатить заказ безналичным расчетом, физические лица – через любую банковскую структуру, действующую на территории РФ.

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