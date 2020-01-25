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Политика

Задержан подозреваемый в даче взятки главе Канавинского района предприниматель

30 января 2020 10:38  [106] Политика

Задержан предприниматель, подозреваемый в даче взятки главе администрации Канавинского района Михаилу Шарову. Как сообщили в СУ СК России по Нижегородской области 30 января 2020 года, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных бездействий).

В ближайшее время в суде будет рассмотрено ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения. Расследование по уголовному делу продолжается.

По версии следствия, в 2019 году глава администрации Канавинского района Михаил Шаров и его заместитель Эдуард Цветков получили от предпринимателя взятку в размере 150 тысяч рублей за незаконные бездействия – осуществление торговли на территории Канавинского района с нарушением установленного порядка. Сейчас Михаил Шаров заключен под стражу до 25 марта 2020 года включительно, Эдуард Цветков отправлен под домашний арест.

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