"Кураж-Бамбей" будет эксклюзивно озвучивать кино и сериалы для Wink Культура и отдых

Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

CSTB.Telecom&Media’2020 "Ростелеком" и Денис "Кураж-Бамбей" Колесников объявили на форуме 29 января 2020 года о старте сотрудничества. Как пояснили в пресс-службе ПАО "Ростелеком", эксклюзивно для интерактивного ТВ и онлайн-кинотеатра Wink "Кураж-Бамбей" переведет и озвучит пакет из 20 кинофильмов, которые будут доступны в специальном именном разделе.

Помимо переводов и озвучки, "Кураж-Бамбей" займется разработкой и реализацией спецпроектов для Wink, а также креативным продвижением сервиса в digital-среде. В Wink появятся авторские обзоры фильмов и сериалов от "Кураж-Бамбей", которые будут выходить каждые две недели.

В компании отметили, что Денис Колесников — профессиональный радиоведущий, диджей и шоумен. Голос и создатель проекта "Кураж-Бамбей", в рамках которого Денис озвучивает и переводит на русский язык художественные и документальные фильмы, сериалы, телевизионные шоу и рекламу.

Среди наиболее известных работ Дениса — озвучка сериалов "Теория большого взрыва", "Как я встретил вашу маму" и "Все ненавидят Криса". Многие придуманные, адаптированные и озвученные им слова и крылатые фразы, как говорится, пошли в народ и активно используются ("бугагашенька", "крутотенюшка", "да етижи пассатижи", "ох ты йожик" и другие).

"Здорово, что "Ростелеком" предлагает эксклюзивный контент для пользователей Wink. В ближайших совместных планах перевод и озвучка популярных комедий "Сорокалетний девственник" и "Соседи на тропе войны", которые можно смотреть веселой компанией, а также настоящая голливудская классика — фильм "Инопланетянин" для семейного просмотра, — отметил Денис "Кураж-Бамбей" Колесников.

"Наше сотрудничество с Денисом "Кураж-Бамбей" Колесниковым имеет много плюсов. Во-первых, мы получили классного эксперта по комедийным и развлекательным фильмам и сериалам. Он умеет их находить и переводить так, что они не только ничего не теряют в русскоязычной версии, а наоборот — обретают новые смыслы. Во-вторых, он так удачно и остроумно адаптирует английские словечки и приговорки, что формирует модные тренды, которые подхватывают все. В-третьих, его голос знают уже миллионы. Наконец, он яркий и позитивный человек. Мы надеемся, что "Кураж-Бамбей" поможет нам увеличить аудиторию Wink, привлекая продвинутых и остроумных поклонников хороших кинокомедий и ситкомов", — подчеркнул директор по контентной политике "Ростелекома" Александр Косарим.