Один человек погиб в двойном ДТП в Арзамасском районе Происшествия

Один человек погиб в двойном ДТП в Арзамасском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне, 29 января 2020 года, в 17:20 на 118 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, 54-летний водитель, управляя автомобилем Лада, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода и остановился на левой обочине.

После этого 66-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, при объезде лежащего на проезжей части пешехода, совершил столкновение с Ладой. В результате, трое пассажиров автомобилей получили ушибы, и были госпитализированы. Пешеход погиб.