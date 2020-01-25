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Происшествия

Один человек погиб в двойном ДТП в Арзамасском районе

30 января 2020 11:19  [49] Происшествия

Один человек погиб в двойном ДТП в Арзамасском районе. Об этом сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

Накануне, 29 января 2020 года, в 17:20 на 118 км автодороги Нижний Новгород – Саратов, 54-летний водитель, управляя автомобилем Лада, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть вне зоны видимости пешеходного перехода и остановился на левой обочине.

После этого 66-летний водитель, управляя автомобилем Toyota, при объезде лежащего на проезжей части пешехода, совершил столкновение с Ладой. В результате, трое пассажиров автомобилей получили ушибы, и были госпитализированы. Пешеход погиб.

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