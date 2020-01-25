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Политика

"Реализация нацпроектов качественно улучшает социальную инфраструктуру в районах области", - Денис Москвин

30 января 2020 11:35  [148] Политика

Фото: пресс-служба НРО партии "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы Денис Москвин посетил с рабочим визитом Дальнеконстантиновский район. Об этом сообщили в НРО партии "Единая Россия". Одним из основных пунктов визита стал новый физкультурно-оздоровительный комплекс, строительство которого депутат держал на личном контроле.

По словам Дениса Москвина, решение о появлении на территории района такого крупного объекта было в первую очередь продиктовано серьезным запросом от местных жителей.

"Долгожданный ФОК востребован не только населением Дальнеконстантиновского района, но и соседних, и даже региональные сборы там проводятся. Приятно слышать от директора, что загрузка ФОКа в декабре составила 90-95%, это очень высокий показатель. Посмотрим, как будет востребовано футбольное поле, которое находится рядом. Предстоит работа по благоустройству прилегающей территории, эта площадь нуждается в особом подходе", - рассказал Денис Москвин.

Кроме того, депутат посетил в районе молочный завод, где ознакомился с процессом производства. На данный момент на заводе перерабатывается до 85 тонн сырья, выпускаются новые виды продукции. По словам Дениса Москвина, мощности завода могут быть значительно увеличены, поэтому сегодня необходимо говорить о планах по расширению производственной линии.

"Серьезная налогооблагаемая база, новые рабочие места, развитие сельскохозяйственной отрасли, и, конечно, качественная и вкусная продукция собственного производства – это то, на чем сегодня необходимо концентрироваться в развитии районов области. И мы со своей стороны стараемся оказывать всяческую поддержку нашим местным производствам", - рассказал парламентарий.

По словам депутата, минувший 2019 год в целом стал прорывным для Дальнеконстантиновского района с точки зрения развития территории.

"Запущено в строй серьезное количество востребованных социальных объектов: это и новая школа в Суроватихе, которая на сегодня является настоящей гордостью Нижегородской области и оборудована по последнему слову техники, и новый детский сад-ясли, который полностью снимает проблему нехватки мест в дошкольных учреждениях Дальнего Константинова. Там была очередь из 53 человек, новые ясли рассчитаны на 60 и могут принять до 80 малышей. Это очень серьезный шаг в реализации тех задач, которые ставит Президент в своем Послании Федеральному Собранию. Также хочу отметить ключевую роль депутатского корпуса и всего актива партии "Единая Россия", контролировавших ход строительства новой социальной инфраструктуры района", - подытожил Денис Москвин.

В завершении визита Денис Москвин провел личный прием граждан. Все поступившие обращения приняты в работу, по каждому из них будет оказана необходимая помощь, сообщили в НРО партии.

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