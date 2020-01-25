Банк "Открытие" в 2019 году увеличил выдачу корпоративных кредитов в 3 раза — до 1 трлн рублей Общество

Фото: Роспотребнадзор

Банк "Открытие" по итогам 2019 года более чем втрое увеличил объем кредитов, выданных корпоративным клиентам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

В 2018 году этот показатель составлял 300 млрд рублей, в 2019 году - 938 млрд рублей. При этом рост корпоративного кредитования в России в целом по рынку составил менее 5%.



Корпоративный кредитный портфель банка "Открытие" до начисления резервов по итогам 2019 года достиг 891 млрд рублей, что на 56% выше, чем годом ранее.



Средства корпоративных клиентов на счетах банка составили на 1 января 2020 года 461 млрд рублей, что на 93% превышает аналогичный показатель на начало 2019 года. Существенно выросло за год также количество активных корпоративных клиентов - с 6,6 тысяч до 7, 2 тысяч.

В пресс-службе добавили, что в 2019 году банк активно диверсифицировал кредитный портфель, помимо работы с традиционно приоритетными отраслями - жилищным строительством, нефтегазовым сектором, металлургией, энергетикой и химической промышленностью банк существенно нарастил присутствие в кредитовании лесопромышленного комплекса и транспорта - доля банка в каждой из этих отраслей в портфеле выросла до уровня более 5%.

"Стратегическая цель развития корпоративного бизнеса банка "Открытие" на 2020 год - родолжить расти по всем показателям быстрее рынка. Нашим фокусом будет привлечение новых корпоративных клиентов и дальнейшее увеличение доли банка в кошельке текущих клиентов, а также расширение продуктовой линейки и работа в дистанционных каналах обслуживания. Результаты 2019 года показывают, что мы готовы к решению этих амбициозных задач", - сказал член правления, руководитель корпоративного и инвестиционного блока банка "Открытие" Виктор Николаев.