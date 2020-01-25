Конкурс "Лидеры России" пройдет в "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" 1-2 февраля Общество

Фото: отдел по связям с общественностью "Маринс Парк Отель Нижний Новгород"

Региональный полуфинал конкурса "Лидеры России" для участников из Приволжского федерального округа будет проходить в Нижнем Новгороде 1 и 2 февраля 2020 года. Организаторы конкурса выбрали для полуфинала "Маринс Парк Отель Нижний Новгород" (ул. Советская, 12), сообщили в отделе по связям с общественностью Конгресс-отеля.



Целью конкурса является выявление, развитие и поддержка перспективных руководителей, обладающих высоким уровнем лидерских качеств и управленческих компетенций.

На конкурс 2020 года от Приволжского федерального округа поступило почти 42 тысячи заявок. Приглашение в полуфинал получили 335 участников, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

В ходе полуфинала 1 и 2 февраля конкурсантам предстоит продемонстрировать свои лидерские качества и побороться в очных оценочных мероприятиях за выход в суперфинал. В программе запланированы мастер-классы и различные аналитические деловые игры. Полуфинал пройдет на стадионе "Нижний Новгород", участники будут размещены в "Маринс Парк Отеле"; повара ресторана "Синема", располагающегося в отеле, организуют выездной кейтеринг с обедами, ужинами и кофе-брейками. Вечером 2 февраля будут подведены итоги и определены финалисты от ПФО, которых пригласят в Сочи на суперфинал конкурса "Лидеры России".