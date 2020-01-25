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Бизнес

Нижегородский ЦСМ представит свои разработки на инновационном форуме "МетролЭКСПО-2020"

30 января 2020 13:30  [431] Бизнес

Нижегородский ЦСМ примет участие в международном инновационном форуме "МетролЭКСПО-2020", где представит свои разработки. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Участниками форума станут представители международного бюро мер и весов, международной организации законодательной метрологии, Евроазиатской метрологической организации КООМЕТ, федеральных органов власти и госкорпораций, крупнейшие разработчики, производители и потребители измерительной техники, учёные Российской академии наук и отраслевые эксперты.

"Ежегодно на выставке презентуются лучшие разработки в сфере метрологического обеспечения, цифровых технологий для производства и услуг. Центры стандартизации, метрологии и испытаний ПФО, а в их числе и Нижегородский ЦСМ, также примут участие в экспозиции выставки и деловой программе Форума", - сказал директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Денис Миронов.

Форум "МетролЭКСПО-2020" пройдет с 20 по 22 мая в Москве. На форуме будут представлены новейшее современное оборудование, технологии и сервисы, разработчиками которых выступают ведущие российские и зарубежные предприятия, крупнейшие разработчики, производители и потребители измерительной техники.

Основные темы форума: метрологическое обеспечение национальных проектов, цифровая трансформация экономики, приборостроение в свете новой системы единиц СИ, развитие метрологии в условиях "регуляторной гильотины" и импортозамещения. Эти и другие актуальные вопросы обсудят в форматах открытых дискуссий и круглых столов.

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