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Общество

Нижегородский филиал "Т Плюс" напомнил о мерах безопасности вблизи транзитных трубопроводов тепловых сетей

30 января 2020 15:20  [60] Общество

Нижегородский филиал ПАО "Т Плюс" представил администрациям Дзержинска и Кстовского района перечни многоквартирных домов с транзитными трубопроводами тепловых сетей, в подвальных помещениях которых постоянно находятся люди.

В Дзержинске имеется 19 таких домов, в Кстове – 11. В их подвалах располагаются магазины и офисные помещения, мастерские и гаражи, спортивные клубы и другие объекты. Нижегородский филиал "Т Плюс" обратился к администрациям муниципальных образований с просьбой обратить внимание собственников данных помещений на необходимость соблюдать меры безопасности при нахождении людей вблизи тепловых сетей.

В феврале Дзержинские и Кстовские тепловые сети Нижегородского филиала "Т Плюс" совместно с теплоинспекцией Нижегородского филиала АО "ЭнергосбыТ Плюс" и с привлечением управляющих организаций проведут проверку состояния всех транзитных трубопроводов в подвалах многоквартирных домов, при этом объекты с массовым нахождением людей будут обследованы в первую очередь.

"Задача управляющей компании – выполнить надежную герметизацию на вводе инженерных коммуникаций. Наша общая цель – обеспечить безопасную и безаварийную эксплуатацию трубопроводов и объектов, не допустить ущерба здоровью и жизни людей, которые могут находиться в подвальных помещениях", – отметил директор Нижегородского филиала "Т Плюс" Александр Фролов.

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