Довыборы пройдут в связи с уходом Вадима Рыбина из ЗС НО

Довыборы по одномандатному округу №11 пройдут в связи с уходом депутатом Вадима Рыбина из Заксобрания Нижегородской области. Решение было принято на заседании 30 января 2020 года.
Решение было принято единогласно. Причина ухода названа не была.
"Он живет и работает в Москве", - отметил председатель ЗС НО Евгений Лебедев.
Как пояснила председатель регионального избиркома Оксана Кислицина, в связи с принятием постановления довыборы пройдут в единый день голосования в этом году.
Напомним, депутат Вадим Рыбин написал заявление об уходе в январе этого года.
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