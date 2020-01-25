Довыборы пройдут в связи с уходом Вадима Рыбина из ЗС НО Политика

Довыборы по одномандатному округу №11 пройдут в связи с уходом депутатом Вадима Рыбина из Заксобрания Нижегородской области. Решение было принято на заседании 30 января 2020 года.

Решение было принято единогласно. Причина ухода названа не была.

"Он живет и работает в Москве", - отметил председатель ЗС НО Евгений Лебедев.

Как пояснила председатель регионального избиркома Оксана Кислицина, в связи с принятием постановления довыборы пройдут в единый день голосования в этом году.

Напомним, депутат Вадим Рыбин написал заявление об уходе в январе этого года.