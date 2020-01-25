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Общество

Перевод детской хирургии из больницы №40 в больницу №27 "Айболит" отложен до 1 июня

30 января 2020 15:42  [43] Общество
Больница Айболит

Больница Айболит

Фото: Яндекс.Карты

Перевод детской хирургии из больницы №40 в больницу №27 "Айболит" отложен до 1 июня 2020 года. Об этом сообщает министерство здравоохранения Нижегородской области.

О переносе сроков переезда стало известно в ходе совещания в региональном минздраве, которое прошло 30 января. На совещании обсуждался план по организации хирургической и травматологической помощи детям Автозаводского района Нижнего Новгорода.

Перенос сроков обусловлен отставанием в графике ремонта травматологического пункта в больнице №37.

"Наша главная задача - обеспечить качественной и своевременной медицинской помощью всех жителей Автозаводского района, поэтому, как мы и заявляли ранее, перевод детского хирургического отделения из городской клинической больницы №40 возможен только после полного исполнения мероприятий "Дорожной карты", - сказала и.о. министра здравоохранения Галины Михайловой.

Ранее министр здравоохранения Александр Смирнов говорил, что переезд возможен только после того, как состоится укрепление амбулаторного звена Автозаводского района, включая оптимизацию работы травмопункта поликлиники при больнице №37, развитие амбулаторно-хирургической службы и реорганизации работы больницы №27.

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