"Социальная напряженность ЖК "КМ Анкудиновский Парк" наконец будет снята" - Павел Фролов Общество

Фото: ЖК "КМ Анкудиновский Парк"

Генеральный директор застройщика "КМ Анкудиновский Парк" (группа компаний "Каркас Монолит") Павел Фролов открыл в жилом комплексе детский сад на 150 мест 29 января 2020 года и поздравил жителей с первым социальным объектом, построенным на территории ЖК.

"Этот день наконец-то настал, когда дети "Анкудиновского Парка" пошли в садик. Конечно, мы испытываем большую гордость за то, что начало реализации центральных проектов в нашем жилом комплексе положено. Перед заведующей поставлена очень тяжелая миссия, ведь наши дети должны быть самыми умными. Но главное, чтобы они выросли достойными людьми. В добрый путь!" – сказал Павел Фролов.

На мероприятии присутствовали представители администрации Кстовского района, правительства Нижегородской области и Законодательного собрания. По их словам, открытие детского сада в ЖК " КМ Анкудиновский Парк" имеет региональное значение, в том числе потому, что он построен в рамках национального проекта "Демография".

"Проект оказался очень удачным. Мы сегодня первую ласточку открываем в вашем удивительном жилом комплексе. Это шикарный детский сад. Честно скажу, он уникальный. Родителям повезло - таких садиков в нашей области не так много", - заявил военный комиссар Нижегородской области Владимир Паков.

Заместитель главы администрации Кстовского района Леонид Стрельцов в свою очередь подчеркнул, что на сегодняшний день детский сад полностью укомплектован - дети распределены на шесть групп.

В ЖК добавили, что уникальность детского сада проявляется во всем - начиная от качественного оборудования, соответствующего всем современным стандартам, и заканчивая профессиональным коллективом из 15 человек. Самые маленькие жители ЖК смогут при необходимости получить здесь медицинскую помощь, нужные знания и разносторонне развиваться: для этого в здании есть спортивный и музыкальные залы, кабинеты психолога и логопеда, помещения для организации специальных кружков, учебы и развития.

После торжественной части родители ЖК " КМ Анкудиновский Парк" выступили с ответным словом. Они больше всех ждали открытия детского сада.

"Вы осуществили мечту многих деток и их родителей. Наш жилой комплекс растет, поэтому мы очень ждем еще один детский сад и, конечно же, школы", - выступила Ольга Самылина от лица жителей жилого комплекса.

Отметим, в ЖК " КМ Анкудиновский Парк" уже начали готовить площадку для строительства второго детского сада. По словам Павла Фролова, работы по возведению еще одного детсада на 280 мест начнутся в ближайшее время.

"Мы понимаем свою социальную ответственность, помним, что обещали жителям. И то, что обещали, воплощаем в жизнь. Это дорогого стоит для каждой семьи. В феврале этого года будет объявлен тендер на строительство второго садика и школы на 675 мест. Сроки реализации этих проектов - примерно два года. И мы снимем социальную напряженность нашего жилого комплекса", - подчеркнул генеральный директор застройщика "КМ Анкудиновский Парк".

Застройщик сказал, что в ближайшее время будет решен еще один важный вопрос, касающийся дороги, соединяющей ЖК и улицу Академика Сахарова. По словам Павла Фролова, на следующей неделе в правительстве Нижегородской области пройдет совещание, на котором будет принято решение по строительству.

СПРАВКА:

ЖК " КМ Анкудиновский Парк" - это современный жилой комплекс комфорт-класса, расположенный в экологически чистом районе в двух километрах от Нижнего Новгорода. Застройщик - группа компаний "Каркас Монолит". На сегодняшний день в ЖК проживают более 7,5 тысяч человек, а к завершению строительства, которое планируется на 2027 год, их будет более 25 тысяч. Согласно проекту, на территории "КМ Анкудиновский Парк" построят три детских сада и две школы.

На правах рекламы